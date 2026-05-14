Maria da Conceição de Abreu Aires

Seu filho, suas irmãs, primos, afilhado, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu familiar, moradora que foi a Estrada do Pedregal, Freguesia do Campanário, Concelho da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta, dia 14/05/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11:15 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Brás- Campanário, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:30 horas prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que na próxima segunda-feira dia 18/05/2026, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, pelas 19:00 horas.

Campanário, 14 de maio de 2026.