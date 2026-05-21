Maria Ascensão de Abreu

Seus irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Ribeiro Real, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 21/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 24/05/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 21 de maio de 2026