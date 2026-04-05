Manuel Laurindo Teixeira Gonçalves

Sua esposa Dionísia Domingas Teixeira Fernandes Rosa Gonçalves, suas filhas: Aldora Esteves, marido e filhos, Libânia Agrela, marido e filha, seu irmão, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi às Escadinhas da Cova-São João Latrão, freguesia de São Gonçalo, e que o seu funeral se realiza, amanhã, Segunda-feira, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 10, pelas 18:00 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Sra. Dra. Cecília Mendonça e Sra. Dra. Amélia Teixeira, bem como aos médicos, enfermeiros, em especial à Sra. Enfa. Maria e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada e agradecem também à cuidadora Maria e à Sra. Teresa, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

Funchal, 5 de abril de 2026