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Agradecimento e Missa do 7.º Dia

21-05-2026
José de Jesus Quintal
José de Jesus Quintal
  • Freguesia| Camacha

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, assinalando-se o 7º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 18h30 na Igreja Paroquial Do Rochão - Camacha, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 21 de maio de 2026

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