Deixa eterna saudade à sua esposa, filhas, genros, netos, bisnetos, irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, que guardarão para sempre a sua memória com amor e gratidão.

O saudoso Sr. José de Abreu é natural do Estreito de Câmara de Lobos e residia na Estrada Municipal da Ribeira da Caixa N.º223, Garachico.

Saída do Hospital

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11h30.

Velório

O velório terá lugar na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, Quarta-feira, 20 de Maio de 2026, a partir das 12h00.

Cerimónia fúnebre

A cerimónia fúnebre realizar-se-á pelas 13h00, seguindo depois em cortejo até ao cemitério da freguesia.

Missa 7.º dia

A Funerária do Calvário, em nome da família, agradece a presença nas cerimónias fúnebres e convida para a missa do 7.º dia, no sábado, 23/05/2026, às 17h30, na Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 20 de maio de 2026