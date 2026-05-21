Sua esposa Maria Adelaide Ribeiro, filhos: João Carlos, Sandra Merícia, Roberto Lino, Maria de Fátima e Laura Cristina, noras, genros, netos, irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Fernandes Ribeiro, natural de Ponta do Pargo, Calheta e residente no Monte, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 21 de maio.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 11:00h e as 12:00h, saindo de seguida em cortejo, em direção à capela do cemitério do Monte, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Dias&Companhia Lda, vem expressar, profunda tristeza e sincero pesar pelo falecimento de João Ribeiro, pai da nossa estimada colaboradora e colega, Laura.Queremos transmitir à família as mais sentidas condolências, que encontrem conforto nas memórias partilhadas e força para ultrapassar esta perda.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 24 de maio, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, Funchal, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia

Funchal, 21 de maio de 2026