Fernando da Silva Ramos

Sua esposa Maria Odete Gouveia Nunes Ramos; seus filhos Luís Roberto, esposa e filho; José Hélder e filho; Maria Cristiana, marido e filhos; Maria Catarina, marido e filha; sua irmã, cunhados e cunhadas, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Cova do Til, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 21/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Segunda-feira, 25/05/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Neurocirurgia, em especial à Dra. Teresa André, Dr. António Quintal, Dr. Ricardo Viveiros, Dra. Catarina Barreira e à enfermeira Carmo do Centro de Saúde da Nazaré, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 21 de maio de 2026