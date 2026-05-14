António Gomes

Sua esposa, filhos, noras, genros e netos, seus irmãos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Regional 101, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 14/05/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:30 horas para a capela de Santo António, Lugar de Baixo, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro, Lombada, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 24/05/2026, pelas 16:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Luz, Vila, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta do Sol, 14 de maio de 2026.