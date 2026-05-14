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Agradecimento e Missa do 7.º Dia

14-05-2026
António Dias Gonçalves
  • Freguesia| São Roque

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, assinalando-se o 7º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 18h00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Álamos – São Roque, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia..

Funchal, 6 de maio de 2026

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