António Dias Gonçalves

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.
Participa que hoje, assinalando-se o 7º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 18h00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Álamos – São Roque, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia..
Funchal, 6 de maio de 2026