MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

11-05-2026
António Ângelo de Azevedo
António Ângelo de Azevedo
Faleceu com 84 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de sua esposa, Maria da Conceição Figueira de Faria Azevedo, filho, filhas, netos, genro, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi na Vereda da Levadinha n.º 10, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta segunda-feira, 11/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima sexta-feira, 15 de maio, às 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 11 de maio de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas