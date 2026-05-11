António Ângelo de Azevedo

Com carinho e saudade de sua esposa, Maria da Conceição Figueira de Faria Azevedo, filho, filhas, netos, genro, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi na Vereda da Levadinha n.º 10, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta segunda-feira, 11/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima sexta-feira, 15 de maio, às 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 11 de maio de 2026