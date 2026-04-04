Abel Gonçalves Rocha

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre António José Freitas, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 04/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 12:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 08/04/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 4 de abril de 2026