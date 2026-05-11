Médio Oriente: UE aprova sanções contra colonos na Cisjordânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia aprovaram hoje sanções a colonos israelitas na Cisjordânia, anunciou a chefe da diplomacia do bloco europeu, que frisou que foram também impostas medidas contra figuras do grupo extremista palestiniano Hamas.

“Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) acabaram de dar ‘luz verde’ a sanções contra colonos israelitas pela sua violência contra palestinianos”, anunciou Kaja Kallas numa publicação na rede social X.

A Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança acrescentou que os ministros também concordaram em impor novas sanções a personalidades do Hamas.

“Já era tempo de passarmos do impasse à ação. Extremismos e violência têm consequências”, frisou Kaja Kallas.

As sanções a colonos israelitas, que estavam em cima da mesa desde setembro de 2025, estavam a ser unicamente bloqueadas pelo Governo da Hungria de Viktor Orbán, que foi derrotado nas eleições legislativas de 12 de abril.

Com a tomada de posse do novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, no sábado passado, os Estados-membros conseguiram assim chegar à unanimidade necessária para aprovar estas sanções.