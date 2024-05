O futebolista internacional francês Kylian Mbappé anunciou hoje que vai deixar o Paris Saint-Germain no final da temporada, ao fim de sete anos no clube da capital gaulesa, mas não revelou qual será o destino.

“É o meu último ano no Paris Saint-Germain. Não vou renovar [o contrato] e vou encerrar a minha aventura aqui dentro de algumas semanas. Vou jogar a minha última partida no Parque dos Príncipes, no domingo [frente ao Toulouse]”, revelou o avançado gaulês, através de um vídeo publicado na rede social Instagram.

No verão passado, o extremo, de 25 anos, esteve perto de deixar Paris, mas acabou por permanecer mais um ano no campeão francês, que, agora, deixa em final de contrato.

”Foram muitos anos em que tive a oportunidade e a honra de fazer parte do maior clube francês e um dos melhores do mundo. Ajudou-me muito na minha primeira experiência num clube com muita pressão”, enalteceu.

Mbappé, campeão mundial por França em 2018, acrescentou que no PSG cresceu “como jogador e homem”, já que esteve “ao lado de alguns dos melhores da história e de grandes campeões”, e justificou a decisão de sair por necessitar de “um novo desafio” na carreira.

“Nunca esperei que fosse tão difícil anunciar isto. Vou deixar o meu país, vou deixar França, a Ligue 1, um campeonato que sempre conheci, mas sinto que preciso de um novo desafio, ao fim de sete anos”, concluiu.

Mbappé ingressou no PSG, no qual atuam os lusos Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, em 2017, proveniente do Mónaco, tendo, até ao momento, assinado 255 golos e 96 assistências em 306 jogos oficiais pelo clube parisiense.

Este registo permitiu-lhe tornar-se no melhor marcador da história do emblema gaulês, superando o uruguaio Edinson Cavani (201 golos).

Em França, conquistou seis campeonatos, um dos quais pelo Mónaco, três taças de França, três supertaças e duas taças da Liga gaulesa.

A comunicação social francesa e a espanhola têm avançado nos últimos meses que Mbappé deverá rumar ao Real Madrid este verão.