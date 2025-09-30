Universidade Sénior da Ribeira Brava inicia ano letivo com 140 alunos

Arrancou hoje o novo ano letivo da Universidade Sénior da Ribeira Brava (USRB) com 140 alunos inscritos. Durante a sessão de abertura que decorreu nos jardins da Câmara Municipal, o vice-presidente destacou o crescimento do projeto, criado em 2018, para promover o envelhecimento ativo e saudável da população com mais de 50 anos.

Jorge Santos não tem dúvida de que as universidades seniores “promovem a partilha, o convívio e evitam a solidão, o isolamento e muitas vezes as doenças”, sendo um excelente antídoto para uma vida mais feliz.

Segundo o governante, “o sucesso deste projeto deve-se principalmente aos alunos que são os grandes protagonistas, mas também aos professores, que trabalham com empenho e dedicação, assim como às parcerias”, tendo agradecido o trabalho da Secretaria Regional da Educação no destacamento dos docentes.

Entende que a USRB deve continuar e tem margem para crescer, recordando que este projeto é também “partilha de vida, entreajuda, convívio, aprendizagem e impulsionador de uma participação cívica na sociedade”.

A sessão de abertura contou ainda com a presença de Nadina Mota, da Direção de Serviços de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário que felicitou a autarquia e a escola Padre Manuel Álvares pelo trabalho de parceria e recordou que as autarquias desenvolvem um trabalho para as pessoas que, neste caso concreto, têm direito a um envelhecimento ativo e saudável”.

Neste ano letivo 2025/2026, a USRB conta com 12 professores e 18 disciplinas, entre elas Francês e Dança, “duas novidades que vêm enriquecer a aprendizagem.