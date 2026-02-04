MADEIRA Meteorologia
Sindicato da Construção Civil denuncia falta de formação profissional no sector

    Denúncia surge após a morte de um trabalhador esta quarta-feira no Funchal. Joana Sousa
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (SICOMA) veio hoje a terreiro denunciar a falta de formação profissional no setor, considerando que a formação é fundamental para se minimizar riscos de acidentes de trabalho.

A denúncia de Diamantino Alturas surge na sequência da morte de um trabalhador, de 30 anos, esta quarta-feira, numa obra do Funchal, O vitimado foi atingido por um saco de cimento que caiu de uma grua.

O dirigente sindical recorda que há alguns anos a formação era uma prioridade e que até foi constituído um grupo tripartido entre o Sindicato, a ASSICOM - Associação de Insdustriais da Construção e a Direção Regional do Trabalho, de forma a orientar essa mesma formação.

Diamantinfo Alturas lamenta que esse grupo tenha sido entretanto desativado, dando conta que o Governo Regional da Madeira nunca responder ao pedido do Sindicato para a sua reativação.

