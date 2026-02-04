Equipa de resgate dos BVM mobilizada para resgatar dois turistas no Curral das Freiras

A equipa de Busca, Resgate e Socorro em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) está a realizar, ao final desta tarde, uma operação nas serras do Curral das Freiras, onde dois turistas ficaram encurralados devido às más condições meteorológicas.
Segundo apurou o JM, os dois visitantes demonstraram receio em abandonar o local por causa da chuva intensa e do nevoeiro cerrado e solicitaram apoio através do 112. Com o aproximar da noite, decidiram contactar os serviços de emergência para solicitar apoio na saída da zona em segurança.
As coordenadas onde se encontram já foram localizadas pela equipa de bombeiros, que se prepara agora para avançar com a retirada dos turistas até à estrada mais próxima. Ao que foi possível apurar, nenhum dos dois apresenta ferimentos, necessitando apenas de auxílio para abandonar os trilhos por onde circularam nas últimas horas.
