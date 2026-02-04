MADEIRA Meteorologia
Companhia Dançando com a Diferença lamenta a morte da artista Maria João Pereira

    Maria João Pereira em Happy Island (de La Ribot). Carlos Fernandes
Iolanda Chaves

Jornalista

Cultura
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
20:40

A Companhia Dançando com a Diferença comunicou hoje “com profundo pesar” o falecimento da artista Maria João Pereira, de 46 anos, que hoje foi a sepultar, numa cerimónia reservada a familiares e amigos mais próximos.

Numa publicação nas redes sociais, Henrique Amoedo expressa as suas condolências à família e amigos, e destaca algumas das características marcantes da artista.

“A resiliência — por vezes teimosia — e o seu humor ácido contribuíram, sem dúvida, para que o brilho desta grande intérprete pudesse ser plenamente apreciado em cena”, escreve o fundador e diretor artístico da companhia.

A Companhia recorda que Maria João Pereira foi considerada a melhor bailarina do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores pela sua atuação em ÔSS e considera que “deixou um legado indelével no mundo das Artes em Portugal”.

