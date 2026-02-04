MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

Câmara de Lobos: Revista Girão já está a receber artigos para a próxima edição

    Câmara de Lobos: Revista Girão já está a receber artigos para a próxima edição
    A publicação dedicada à investigação e divulgação do património de Câmara de Lobos. DR
Cultura
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
18:01

Já está aberto o período de receção de artigos para a próxima edição da Revista Girão, uma publicação dedicada à investigação e divulgação do património de Câmara de Lobos.

O prazo para a submissão de trabalhos decorre entre os meses de fevereiro e julho, estando a publicação do novo número prevista para dezembro do corrente ano.

No que respeita ao âmbito temático, serão aceites preferencialmente artigos que versem sobre a cultura e a história do concelho de Câmara de Lobos, embora a revista acolha também contributos científicos sobre a ilha da Madeira no seu geral.

Os interessados deverão consultar as normas de redação e formatação disponíveis no site oficial da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, sendo que o envio de propostas ou a solicitação de informações adicionais devem ser realizados através do endereço eletrónico revista.girao@gmail.com.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas