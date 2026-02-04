Câmara de Lobos: Revista Girão já está a receber artigos para a próxima edição

Já está aberto o período de receção de artigos para a próxima edição da Revista Girão, uma publicação dedicada à investigação e divulgação do património de Câmara de Lobos.

O prazo para a submissão de trabalhos decorre entre os meses de fevereiro e julho, estando a publicação do novo número prevista para dezembro do corrente ano.

No que respeita ao âmbito temático, serão aceites preferencialmente artigos que versem sobre a cultura e a história do concelho de Câmara de Lobos, embora a revista acolha também contributos científicos sobre a ilha da Madeira no seu geral.

Os interessados deverão consultar as normas de redação e formatação disponíveis no site oficial da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, sendo que o envio de propostas ou a solicitação de informações adicionais devem ser realizados através do endereço eletrónico revista.girao@gmail.com.