PS exige transportes públicos sem transtornos no Estreito de Câmara de Lobos

O Partido Socialista, através dos seus eleitos na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos e na Junta de Freguesia do Estreito, Carlos Gonçalves e Elizabeth Gomes, exige a “rápida resolução dos problemas que estão a afetar a circulação dos autocarros da empresa Siga-Rodoeste na Estrada João Gonçalves Zarco, no Estreito de Câmara de Lobos”.
Os socialistas questionam publicamente o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos sobre a demora na reabilitação e reabertura da via, próximo da ‘Padaria Panidoce’, alertando que a mesma já se encontra encerrada desde dezembro de 2025, causando “grandes transtornos à população que recorre ao serviço de transportes públicos”.
Como lembra o PS, em dezembro do ano passado, “a muralha da Estrada Regional João Gonçalves Zarco cedeu, devido às movimentações de terras para uma obra de construção, situação que forçou o encerramento do troço por motivos de segurança”. Em consequência disso, os autocarros são obrigados a fazer um “percurso redundante e ineficiente entre o Centro Cívico, o Calvário e, novamente, o Centro Cívico para recolher passageiros, gerando atrasos e desconforto”.
Os autarcas socialistas criticam a inércia da Câmara Municipal, dando conta que, apesar de a transportadora já ter sugerido a criação de uma paragem provisória na Estrada do Passal (junto ao estacionamento do Centro Cívico), o Executivo nada fez.
Para o PS, há uma solução simples, que dizem já ter sido testada com sucesso aquando da realização de arraiais: transferir temporariamente a praça de táxis para a sua antiga localização (junto à Igreja, em frente às ‘Lojas Moleiro’) e instalar a paragem provisória onde a praça está atualmente instalada.
“Será assim tão difícil executar uma solução logística que já é conhecida pelo Município?”, questionam Carlos Gonçalves e Elizabeth Gomes.
