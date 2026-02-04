MADEIRA Meteorologia
Jorge Carvalho reafirma disponibilidade dos espaços camarários para a cultura

04 Fevereiro 2026
O presidente da Câmara Municipal do Funchal reafirmou hoje a disponibilidade da autarquia para apoiar projectos nos espaços que a CMF tutela.

O autarca assumiu esse compromisso na abertura da exposição ‘O Murmúrio da Lava’, de Carolina Vieira e Catarina de Oliveira, patente no Museu de História Natural do Funchal.

O autarca realçou o trabalho e visão das artistas, que resulta de um projecto de investigação no contexto de duas residências artísticas e duas exposições em espaços dedicados à história do não-humano e à preservação ambiental: no MHNF, mas também na Estufa Fria de Lisboa.

Jorge Carvalho realçou ainda a importância do MHNF no que se refere ao “armazenamento de conhecimento” e do que de aí resulta, inclusivamente à própria criação artística, o que dá “nova vida” ao museu, não esquecendo ainda a valorização das parcerias, que também foram importantes para a exposição hoje inaugurada e a disponibilidade da CMF para apoiar projectos nos espaços que tutela.

