Funchal assinala Dia Mundial do Cancro com palestra dedicada à Oncologia Pediátrica

Na sessão de abertura, a vereadora Helena Leal, também presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar, destacou a importância de manter este tema na agenda pública ao longo de todo o ano.

O município do Funchal assinalou esta quarta-feira o Dia Mundial do Cancro com a conferência “Saberes e Trajetos de Esperança”, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio do SESARAM e da Associação Acreditar - Núcleo da Madeira, dedicada à Oncologia Pediátrica.

A iniciativa reuniu médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros técnicos de saúde, bem como representantes da Comissão Regional de Educação, da GNR, da Universidade da Madeira, de juntas de freguesia e de ordens profissionais.

A autarca sublinhou que a reflexão sobre o cancro infantil deve ser contínua e articulada entre instituições, reforçando que o investimento no bem-estar da população é um indicador de desenvolvimento social. Referiu ainda que, apesar de a incidência global do cancro em Portugal se situar perto da média europeia, o cancro continua a ser a principal causa de morte por doença em crianças e jovens, segundo dados europeus.

Helena Leal destacou igualmente o papel do SESARAM e da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, quer no plano assistencial quer na investigação, nomeadamente com a criação do Centro Internacional de Investigação do Cancro da Madeira, que envolve entidades científicas, académicas e empresariais.

A vereadora frisou ainda que a Organização Mundial da Saúde associa uma parte significativa das mortes por cancro a fatores de risco modificáveis, defendendo o reforço das políticas de prevenção e promoção da saúde. Nesse âmbito, recordou a criação da Divisão Municipal de Saúde e Bem-Estar e do Conselho Municipal de Saúde, bem como o trabalho de proximidade desenvolvido junto das populações mais vulneráveis.

Em 2025, estas estruturas promoveram diversas ações na área da literacia em saúde, saúde mental, estilos de vida saudáveis e prevenção da doença, abrangendo um número considerável de munícipes.

A intervenção terminou com uma mensagem de reconhecimento dirigida às crianças em tratamento, às famílias, aos profissionais de saúde e aos voluntários, sublinhando a importância do apoio emocional e dos avanços científicos no combate à doença. A autarca reafirmou o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em continuar a apoiar iniciativas ligadas à prevenção e à promoção da saúde, apelando ao envolvimento de toda a comunidade na construção de uma cidade mais segura, saudável e solidária.