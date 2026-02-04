Capitania do Funchal prolonga duração dos avisos de agitação marítima e vento fortes

A Capitania do Porto do Funchal informa que prolongou os avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago da Madeira até às 18h00 de amanhã, 5 de fevereiro.

Vento:

W/SW fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h) por vezes forte (51-61 km/h) aumentando gradualmente para muito fresco a forte, tornando-se W fresco a muito fresco a partir do início da manhã, por vezes forte no final do período.

Visibilidade:

Boa a moderada, por vezes fraca durante a manhã.

Ondulação:

- Costa Norte: Ondas noroeste 3 a 4m, aumentando gradualmente para 5 a 6m a partir da manhã.

- Costa Sul: Ondas oeste/sudoeste 1,5 a 2,5m aumentando para 2 a 3m sendo na parte oeste 2,5 a 3,5m aumentando para 4 a 5m a partir do início da manhã.

É recomendada a toda a comunidade marítima e população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.