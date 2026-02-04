MADEIRA Meteorologia
Mais um preso político luso-venezuelano libertado

    Mais um preso político luso-venezuelano libertado
    Jaime dos Reis Macedo encontrava-se preso desde julho do ano passado. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Diáspora
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
21:07

O luso-venezuelano Jaime Orlando dos Reis Macedo foi libertado. De acordo com uma publicação do deputado madeirense Carlos Fernandes, “depois de meses de detenção arbitrária” o lusodescendente, com origens no Campanário, já se encontra com a família.

Segundo uma afilhada, adianta o parlamentar social-democrata, ele “ainda está em choque, mas junto da família”, que agora “vive este momento com alguma paz”.

Carlos Fernandes recorda que Jaime dos Reis Macedo ficou conhecido com o “preso fantasma” e que o “seu único ‘crime’, foi ser familiar de uma defensora incansável dos direitos humanos”, Ana Karina Garcia.

“Foi detido em julho de 2025, num claro exemplo de perseguição e repressão política”, sublinha.

O deputado reforça a exigência de libertação de todos os presos políticos, incluindo os luso-venezuelanos que permanecem injustamente detidos”.

