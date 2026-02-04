Presidente da Junta do Caniço apela à responsabilidade na deposição do lixo

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz, Milton Teixeira, voltou a chamar a atenção para a “responsabilidade de todos” na manutenção da limpeza dos espaços públicos, após ter detetado, esta quarta-feira, uma situação que considerou vergonhosa num ecoponto da freguesia, onde se encontrava lixo indiferenciado espalhado no local.

Numa publicação numa rede social, o autarca sublinhou a importância do civismo e do cuidado coletivo com o território. “Manter a nossa freguesia limpa é uma responsabilidade de todos. Cuidar da nossa terra começa em cada um de nós. Tenham mais respeito e responsabilidade”, escreveu, numa mensagem que gerou vários comentários de apoio por parte de muitos residentes.

Não é a primeira vez que Milton Teixeira aborda o tema publicamente. No passado dia 22 de janeiro, o presidente da Junta já tinha alertado para comportamentos semelhantes, afirmando que estas “atitudes prejudicam a higiene, a imagem da freguesia e o bem-estar de todos”. Na ocasião, reforçou igualmente o apelo ao civismo. “Tenham respeito pelo espaço público. A limpeza da nossa terra depende da responsabilidade de cada um”, disse.

A Junta de Freguesia volta assim a insistir na correta utilização dos ecopontos e na colaboração da população para preservar a qualidade do espaço público no Caniço.