Acidente na via rápida provoca constrangimentos na zona do Garajau

Um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira na via rápida não terá provocado feridos, apesar dos danos materiais registados nas viaturas envolvidas. A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local para apurar as causas da colisão e garantir a segurança dos automobilistas.

O principal impacto fez-se sentir na circulação rodoviária, com a necessidade de limpar a faixa de rodagem e remover os veículos sinistrados, o que originou vários constrangimentos no trânsito no troço compreendido entre a zona da Pinheira e a saída para o Garajau, já no Caniço. Durante algum tempo formaram-se filas extensas, obrigando os condutores a circular muito devagar.

As autoridades procederam à sinalização do local e ao controlo do tráfego, permitindo que a normalidade fosse gradualmente restabelecida.