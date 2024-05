Realizou-se na passada sexta feira, na sede da Junta de Freguesia de São Pedro, um showcooking, realizado pela “Biqueira” em parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Junta de Freguesia de São Pedro.

Esta foi a primeira iniciativa do género que contou com a “casa cheia”, estando presentes mais de 50 participantes, referiu a Junta de Freguesia em nota de imprensa. Além da “Biqueira” com as suas receitas esteve presente na iniciativa a vereadora Helena Leal e o residente da Junta de Freguesia, Manuel Filipe.

“Este evento serve para chamar a atenção para os hábitos saudáveis de alimentação, utilizando receitas simples do passado e ingredientes que podem estar ao alcance de todos”, refere a mesma nota.

A vereadora da CMF Helena Leal lembrou da existência de uma estratégia para alimentação do Município derramada num documento que não se encontra apenas no papel e esta iniciativa “é um bom exemplo disso mesmo”.

Já Manuel Filipe enalteceu a iniciativa e frisou que a Junta encontra-se “sempre disponível para abraçar estas e outras iniciativas que vão ao encontro da população com hábitos saudáveis neste caso de alimentação.”

A receita neste dia foi uma sopa de atum que foi no final dada a provar a todos os participantes.