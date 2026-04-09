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Rubina leal destaca o papel da imprensa nos 50 anos da Autonomia

    Rubina leal destaca o papel da imprensa nos 50 anos da Autonomia
Douglas da Silva

Região
Data de publicação
09 Abril 2026
17:42

No museu de Imprensa da Madeira, na inauguração da exposição “A Autonomia na Imprensa de 1976”, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defendeu a ideia de que sem uma imprensa livre, não há democracia.

Rubina Leal referiu a importância do jornalismo e do fotojornalismo para a Autonomia, demonstrando-se do lado da liberdade e da transparência.

“Se houver liberdade de imprensa, transparência e verdade, ainda melhor”, afirmou.

Aproveitou ainda o momento para mostrar o seu desejo de levar a exposição até à Assembleia Legislativa da Madeira, “a casa da Democracia”.

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