Médio Oriente: Netanyahu anuncia negociações diretas com o Líbano

Israel vai iniciar negociações diretas com o Governo libanês destinadas a desarmar o grupo xiita Hezbollah e estabelecer “relações pacíficas” entre os dois países, anunciou hoje o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.
“Considerando os repetidos apelos do Líbano para o início de negociações diretas com Israel, instruí ontem [quarta-feira] o executivo para as iniciar o mais rapidamente possível”, afirmou Netanyahu numa nota divulgada pelo seu gabinete.
As conversações vão centrar-se “no desarmamento do Hezbollah e no estabelecimento de relações pacíficas” entre Israel e o Líbano, acrescentou o chefe do Governo israelita, um dia depois de dezenas de bombardeamentos em Beirute e no sul e leste do país vizinho terem provocado mais de 200 mortos e várias centenas de feridos.
Esta foi a maior e mais sangrenta vaga de ataques no Líbano desde o reatamento, em 02 de março, dos confrontos militares entre Israel e o Hezbollah, logo após o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, aliado do movimento xiita libanês.
Na sua curta mensagem, Netanyahu afirmou também que “Israel aprecia a decisão do primeiro-ministro do Líbano para a desmilitarização de Beirute”, referindo-se à proibição já anunciada por Nawaf Salam do porte de arma por grupos não estatais na capital do país.
O acordo de Israel ao início de negociações diretas, após ter recusado reiteradamente apelos nesse sentido por parte das autoridades libanesas, surgiu no segundo dia de um cessar-fogo de duas semanas entre Irão e Estados Unidos.
Israel concordou com a trégua, mas sustentou que, ao contrário do que tinha sido indicado inicialmente pela mediação do Paquistão, o entendimento excluía o Líbano, levando Teerão a repor temporariamente o bloqueio ao tráfego marítimo no estreito de Ormuz e a colocar em dúvida a sua presença nas negociações de paz com os Estados Unidos, previstas para os próximos dias em Islamabad.
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, reiterou a condenação à “contínua agressão de Israel contra o Líbano” e avisou que os violentos ataques de quarta-feira ameaçam as negociações.
Enquanto o Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou os bombardeamentos israelitas como “uma escaramuça” e concordou que o Líbano não estava dentro do acordo de cessar-fogo, os mediadores paquistaneses insistiram hoje que o anúncio de Sharif correspondia ao que tinha sido decidido pelas partes.
O chefe do Governo paquistanês confirmou também um contacto com o homólogo libanês, Nawaf Salam, para discutir a exclusão técnica do seu país do cessar-fogo e evitar a repetição dos ataques em grande escala, embora não tenha especificado se constituíram uma violação da trégua.
O Irão tem, pelo seu lado, reiterado que o conflito entre Israel e as milícias do aliado Hezbollah é “uma parte inseparável” da trégua.
O embaixador de Israel em Washington, Yechiel Leiter, deverá liderar as negociações pelo lado israelita com o Líbano, noticiaram vários meios de comunicação israelitas, citando um alto responsável.
Em 09 de março, o Presidente libanês, Josef Aoun, propôs uma “trégua completa” com Israel e declarou-se a favor de “negociações diretas sob os auspícios internacionais” entre os dois países.
Em reação aos últimos ataques israelitas, o Hezbollah reclamou “direito de resposta” e avisou que o sangue de centenas de vítimas “não será derramado em vão”.
O grupo libanês retomou os ataques contra território israelita em 02 de março, interrompendo um cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024 que nunca foi verdadeiramente respeitado.
No mesmo dia, o Governo libanês proibiu as atividades militares do Hezbollah, que, apesar disso, nunca deixou de lançar projéteis e drones contra o território israelita.
Ao longo das últimas semanas, Israel desencadeou uma campanha de bombardeamentos no Líbano, a par da expansão das posições terrestres que já ocupava no sul do país no anterior conflito, provocando mais de 1.500 mortes e acima de um milhão de deslocados, de acordo com as autoridades de Beirute.
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