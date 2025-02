O Representante da República para a Madeia, Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, em “audiência de cumprimentos de apresentação”, o recém-nomeado Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Vítor Sereno.

No decurso deste encontro, que teve lugar no Palácio de São Lourenço, o Representante da República desejou ao novo Secretário-Geral do SIRP “as maiores felicidades no desempenho da função,salientando os esforços que aquela Instituição tem assumido na defesa dasegurança da Comunidade, num papel que, sendo desejavelmente poucovisível, é de fundamental importância num contexto internacional cadavez mais instável, onde ameaças como o terrorismo, os radicalismos e o ciberterrorismo se tornaram ameaças cada vez mais presentes”, lê-se em comunicado de imprensa.