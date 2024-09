O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) informou que o Rastreio de Saúde Visual Infantil aconteceu, no dia 16 de setembro no concelho de Santana, no Centro de Saúde, e realiza-se hoje, dia 17 de setembro, nos concelhos de São Vicente e Porto Moniz. As crianças de ambos os concelhos farão o seu rastreio no Centro de Saúde de São Vicente.

“Este rastreio é de base populacional, realizado por técnicos especializados, a crianças que tenham ou venham a completar os 4 anos em 2024 (nascidos em 2020), que não estejam já a ser seguidas no Hospital Dr. Nélio Mendonça ou tenham óculos prescritos”, refere o SESARAM em nota de imprensa.

Mais acrescenta que para este rastreio foram convocadas 73 crianças residentes nos três concelhos, 21 de Santana, 43 de São Vicente e 9 do Porto Moniz, que correspondem à população alvo do programa.

Recorda o SESARAM que o Rastreio de Saúde Visual Infantil, sob a responsabilidade do Centro de Rastreios da Madeira, foi implementado em novembro 2022, através de um estudo piloto realizado na freguesia da Quinta Grande, concelho de Câmara de Lobos, com o rastreio a 15 crianças dentro da faixa etária preconizada.

“O Rastreio de Saúde Visual Infantil propriamente dito, com base populacional, teve início em janeiro de 2023, no concelho de Santa Cruz, seguindo, posteriormente, para os restantes concelhos da Região Autónoma da Madeira”, acrescenta, sendo que o objetivo é abranger cerca de 2 mil crianças inscritas nos Centros de Saúde da RAM que perfazem 4 anos no ano civil.