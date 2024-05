Hoje, numa visita à Audiram, o PSD reiterou o seu compromisso com a redução de impostos e a fiscalidade, que são, para si, pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da Região.

O porta-voz da iniciativa, Jaime Filipe Ramos, destacou os esforços contínuos dos governos liderados pelo PSD para aliviar o peso fiscal sobre os cidadãos e as empresas madeirenses. “Desde 2015, sob a liderança de Miguel Albuquerque, o PSD Madeira tem reduzido impostos na Região. Tem sido a Região do país que mais baixou impostos. São cerca de 560 milhões de euros. Temos dado prioridade à área dos impostos diretos, ou seja, o IRS e o IRC. Principalmente no IRS, que é aquele que permite que as famílias, no seu dia a dia, no final do mês, possam ter mais rendimentos, ou seja, mais dinheiro disponível e isso é importante”, afirmou o social-democrata.

Na ocasião, o candidato do PSD às próximas eleições de 26 de maio sublinhou, ainda, o exemplo da Madeira como uma das regiões com menor carga fiscal em todo o país: “Nós queremos dizer que a Madeira é das zonas do país em que tem uma menor carga fiscal, em que temos apenas 28% dessa carga fiscal quando o país tem 36%. Quando falamos em redução fiscal, nós queremos dizer que temos sido líderes”.Quanto ao futuro e aos compromissos para a próxima legislatura, Jaime Filipe Ramos afirma que o PSD se compromete a prosseguir com a redução progressiva do IRS, abrangendo até o 8º escalão. Esta medida visa garantir que todas as famílias madeirenses possam beneficiar do alívio fiscal.

“Em relação ao próximo mandato, em termos de impostos diretos, nós temos [uma redução do IRS] até ao 5º escalão do IRS e vamos continuar até ao 8º escalão. É este processo progressivo de redução que vamos fazer ao nível do IRS para que, todas as famílias na Região, possam beneficiar totalmente desta redução fiscal e ter mais orçamento no final do mês.”

O PSD reafirmou o compromisso do Partido em priorizar a redução de impostos e a fiscalidade como instrumentos-chave para impulsionar o bem-estar e o crescimento económico na RAM, bem como, aumentar os rendimentos disponíveis das famílias.