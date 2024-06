O candidato do PS-Madeira às eleições para o Parlamento Europeu defendeu, hoje, a necessidade de reforçar as políticas europeias de saúde.

Sérgio Gonçalves dedicou esta manhã de domingo ao contacto com a população na vila da Ribeira Brava, ouvindo as suas preocupações, relacionadas com o acesso à habitação, o aumento do custo de vida e o acesso à saúde.

Neste último domínio, o socialista preconiza o reforço das políticas europeias de saúde, nomeadamente através do Pacote Farmacêutico Europeu, garantindo duas principais áreas de ação: por um lado, a disponibilização de medicamentos (um exemplo disso foi foi a resposta solidária e integrada que a Europa deu com as vacinas no período de pandemia).

“E, por outro lado, assegurar que esses medicamentos e tratamentos estão disponíveis e a preços acessíveis para todos os cidadãos europeus, sem exceção, independentemente do território ou do Estado-membro onde residem”, reforça o PS, através de um comunicado enviado às redações.

“Isto é fundamental para termos uma Europa que trate todos os cidadãos por igual, em particular aqueles que estão mais afastados dos centros de decisão, como é o caso dos madeirenses, que residem numa região insular e ultraperiférica”, afirmou Sérgio Gonçalves, sublinhando que essa distância não deve ser um fator que prejudique estes cidadãos. “O projeto europeu deve assegurar que todos temos essa igualdade de oportunidades”, reforçou.

A um outro nível, o candidato do PS reafirmou as propostas de criação de um plano europeu de habitação acessível e de um instrumento para fomentar a habitação pública.

Para fazer face ao aumento do custo de vida, defende medidas com vista a reduzir as desigualdades salariais e aumentar os rendimentos, bem como a implementação de uma agenda digna para o emprego.