A partir de abril, o sistema de resposta a emergências na Madeira será otimizado, permitindo reduzir em 30 segundos o tempo de encaminhamento das chamadas do 112 para o Comando Regional de Operações de Socorro da Proteção Civil. A novidade foi anunciada, esta manhã, pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), Richard Marques.

Atualmente, a informação das chamadas de emergência é transmitida por voz entre a PSP, que atende as chamadas do 112, e a Proteção Civil, o que resulta numa média de 30 segundos de demora na passagem da informação. Com a nova tecnologia, esses dados serão transmitidos eletronicamente no momento da chamada, permitindo uma resposta mais rápida das equipas de socorro.

“Ao reduzir 30 segundos nesse encaminhamento, estamos, de facto, a contribuir para reduzir em 30 segundos a saída dos meios de socorro”, destacou o responsável, explicando que o projeto está a ser desenvolvido em articulação com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) e com o Centro Operacional 112 PT.