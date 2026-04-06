Projeto Cuidadores de Apoio ao Domicílio recebe menção honrosa

O projeto Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD), desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM, recebeu uma menção honrosa – equivalente ao segundo lugar na sua categoria – na 3.ª Edição dos Top Health Awards.

A cerimónia realizada na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, foi promovida pela Associação Top Health.

O projeto do SESARAM foi um dos 14 finalistas da terceira edição dos Top Health Awards e um dos quatro finalistas na categoria de ‘Integração de Cuidados de Saúde’.

Em comunicado o SESARAM destaca que “o CAD reforça a continuidade de cuidados após a alta clínica, garantindo que utentes dependentes possam regressar ao domicílio de forma segura, acompanhada e humanizada”.

“Através da capacitação de cuidadores e da disponibilização de apoio temporário e transitório no domicílio, o modelo promove uma articulação mais eficaz entre o contexto hospitalar e o ambiente familiar, assegurando transições de cuidados estáveis e ajustadas às necessidades de cada pessoa”, lê-se.

Segundo o SESARAM, “a implementação do CAD permitiu otimizar tempos de internamento, libertar camas hospitalares, criar emprego qualificado e reduzir custos de cerca de 50 euros por dia face à permanência hospitalar. Até ao momento, o projeto já possibilitou a reintegração de 48 utentes no seu ambiente familiar e conta com 29 cuidadoras formadas, afirmando-se como uma melhoria significativa na resposta assistencial e na organização dos cuidados de saúde”.

A terceira edição dos ‘Top Health Awards’ recebeu 110 candidaturas, das quais os finalistas foram distribuídos por quatro áreas estratégicas consideradas fundamentais para a transformação do sistema de saúde: Literacia em Saúde, Integração de Cuidados, Tecnologia e Dados ao Serviço da Saúde e Diversidade, Equidade e Inclusão.