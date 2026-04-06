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Projeto Cuidadores de Apoio ao Domicílio recebe menção honrosa

    Projeto Cuidadores de Apoio ao Domicílio recebe menção honrosa
    Projeto Cuidadores de Apoio ao Domicílio recebe menção honrosa
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
06 Abril 2026
20:37

O projeto Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD), desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM, recebeu uma menção honrosa – equivalente ao segundo lugar na sua categoria – na 3.ª Edição dos Top Health Awards.

A cerimónia realizada na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, foi promovida pela Associação Top Health.

O projeto do SESARAM foi um dos 14 finalistas da terceira edição dos Top Health Awards e um dos quatro finalistas na categoria de ‘Integração de Cuidados de Saúde’.

Em comunicado o SESARAM destaca que “o CAD reforça a continuidade de cuidados após a alta clínica, garantindo que utentes dependentes possam regressar ao domicílio de forma segura, acompanhada e humanizada”.

“Através da capacitação de cuidadores e da disponibilização de apoio temporário e transitório no domicílio, o modelo promove uma articulação mais eficaz entre o contexto hospitalar e o ambiente familiar, assegurando transições de cuidados estáveis e ajustadas às necessidades de cada pessoa”, lê-se.

Segundo o SESARAM, “a implementação do CAD permitiu otimizar tempos de internamento, libertar camas hospitalares, criar emprego qualificado e reduzir custos de cerca de 50 euros por dia face à permanência hospitalar. Até ao momento, o projeto já possibilitou a reintegração de 48 utentes no seu ambiente familiar e conta com 29 cuidadoras formadas, afirmando-se como uma melhoria significativa na resposta assistencial e na organização dos cuidados de saúde”.

A terceira edição dos ‘Top Health Awards’ recebeu 110 candidaturas, das quais os finalistas foram distribuídos por quatro áreas estratégicas consideradas fundamentais para a transformação do sistema de saúde: Literacia em Saúde, Integração de Cuidados, Tecnologia e Dados ao Serviço da Saúde e Diversidade, Equidade e Inclusão.

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