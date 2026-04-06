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Santa Cruz: Novo regulamento dos mercados apresentado aos comerciantes

    Santa Cruz: Novo regulamento dos mercados apresentado aos comerciantes
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
06 Abril 2026
19:17

O novo regulamento dos mercados do concelho de Santa Cruz foi apresentado hoje aos interessados, numa sessão realizada na Câmara Municipal.

A criação de um ou mais responsáveis pelos mercados municipais é uma das novidades dadas a conhecer pela presidente do Executivo, Élia Ascensão e pela vereadora Fábia Freitas.

De acordo com um comunicado alusivo à reunião, “o novo regulamento pretende disciplinar a ocupação e exploração dos mercados municipais, com um documento aplicável a todos os mercados, com universalidade de regras e uma gestão eficiente de recursos”.

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