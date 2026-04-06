Marítimo apresenta queixa no TAD por derrota frente ao FC Porto no andebol

O Marítimo apresentou queixa no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) pela derrota, por falta de comparência, aplicada pela Federação de Andebol de Portugal (FAP), em jogo frente ao FC Porto, confirmou hoje à Lusa fonte dos madeirenses.
O clube insular considera tratar-se de uma “decisão arbitral” da FPA, que, em primeira instância, tomou a decisão de reagendar o encontro da 21.ª jornada da fase regular do campeonato, para, depois, decidir pela aplicação de uma derrota por falta de comparência, voltando “atrás com a decisão inicial”.
Inicialmente agendada para 28 de fevereiro, às 15:00, a partida não se realizou devido às condições meteorológicas adversas no Aeroporto da Madeira, que causaram constrangimentos na operação aeroportuária e impediram que os ‘verde-rubros’ cumprissem a ligação aérea para a cidade do Porto em tempo útil, segundo a mesma fonte.
Após o cancelamento da partida, marcada para o Dragão Arena, responsáveis do Marítimo iniciaram diligências para encontrar alternativas de voos para a cidade do Porto, porém, a companhia aérea e a agência de viagens não permitiram novas reservas com partida anterior ao dia 05 de março, referiu, na altura, emblema insular, em comunicado.
Este desfecho permitiu aos ‘dragões’ averbar os três pontos relativos ao triunfo, decidido por via administrativa, por 15-0, ao passo que os ‘verde-rubros’ não somaram qualquer ponto, por tratar-se de uma derrota por falta de comparência.
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