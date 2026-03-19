MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Presidente da República recebe Albuquerque na segunda-feira

    Presidente da República recebe Albuquerque na segunda-feira
Hélder Teixeira

Jornalista

Região
Data de publicação
19 Março 2026
22:23

O Presidente da República, José António Seguro, vai receber, em audiência, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na segunda-feira, 23 de março, pelas 15h00.

Antes, o chefe de Estado vai receber o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, amanhã, 20 de março, pelo meio-dia, conforme pode ler-se em nota no site da Presidência da República.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como encara a grande subida do preço dos combustíveis?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas