O Porto do Funchal recebe hoje os navios Marella Discovery e MSC Opera que inicia um novo cruzeiro pelas ilhas atlânticas a partir deste porto.

“Os dois navios, posicionados nesta área geográfica, estão a movimentar um total de 5 367 pessoas, das quais, 3 902 são passageiros. O MSC Opera chegou com 2171 passageiros e 717 tripulantes e está a realizar um turnaround que envolve 325 desembarques e 299 embarques. Proveniente de Fuerteventura, fica 12 horas na Madeira e parte às 18h00 para La Palma. O Marella Discovery 2 veio de La Palma com 1 731 passageiros e 748 tripulantes. Faz uma escala de 14 horas na Madeira e sai às 19h00, com destino a Fuerteventura. À ilha de Porto Santo chegou hoje o veleiro Santa Maria Manuela para uma escala de 12 horas”, informa o gabinete de comunicação da APRAM - Portos da Madeira.