As políticas florestais da Ilha do Porto Santo e os investimentos do Governo Regional foram o foco principal da reunião do Grupo Parlamentar do PSD com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A deputada Carla Rosado lembrou os desafios que o Porto Santo poderá enfrentar no que à sustentabilidade ambiental e às alterações climáticas diz respeito e salientou as ações que o Governo Regional já está a implementar nesta vertente.

“O esforço contínuo do Governo Regional em promover um ambiente mais resiliente e mais sustentável na ilha do Porto Santo, através de investimentos significativos em infraestrutura florestal, tem sido preponderante para o reforço do ecossistema da ilha”, disse a parlamentar.

Estes projetos, segundo a deputada porto-santense, estão direcionados para a plantação e manutenção de espécies endémicas, para a recuperação do cordão dunar, e são igualmente “fundamentais para a proteção contra pragas e para a preservação dos ecossistemas locais”.

Carla Rosado frisou, ainda, a importância destas iniciativas para assegurar a resistência da ilha a potenciais pragas, muitas fruto das alterações climáticas e das mudanças delas consequentes, destacando “as diversas ações, realizadas frequentemente pelo IFCN, inclusive para a deteção precoce de pragas, de forma a debelá-las atempadamente”.

Adicionalmente, Carla Rosado sublinhou o compromisso do Governo “em incentivar a comunidade local a adotar práticas ambientalmente responsáveis, para a plantação de espécies endémicas nos jardins privados”, num esforço global de preservação das plantas locais.