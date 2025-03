Neste primeiro dia de março, sábado de Carnaval, a neve poderá cair nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, teremos hoje céu com períodos de muita nebulosidade. Aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

Já o vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte, soprando moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas até início da manhã, rodando para nordeste a partir do final da tarde.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para o dia de hoje ondas de norte/noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros, na costa norte. Para a costa sul, as previsões são de ondas de sudoeste com 1 metro.