No seguimento do prévio Plano Estratégico de Investigação para 2019-2023, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) apresenta novas metas ambiciosas de produção científica, no âmbito do seu novo Plano Estratégico.

No período 2019-2023, o ISAL implementou o seu primeiro Plano Estratégico de Investigação, com o objetivo de fortalecer a cultura de investigação no seio da instituição, fomentar a produção científica e promover a integração dos docentes e estudantes em redes de investigação nacionais e internacionais.

No âmbito da reestruturação do seu Plano Estratégico, a instituição atualizou as suas linhas de investigação, que passam agora a estar agrupadas da seguinte forma: Gestão, Inovação e Empreendedorismo; Turismo, Lazer, Hotelaria e Sustentabilidade; Ciências Sociais e Humanas; e Compliance, Conformidade e Ferramentas de Controle.

Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, destaca que o período decorrido entre o primeiro Plano Estratégico de Investigação e o atual foi marcado por importantes avanços, incluindo o aumento na publicação de artigos científicos e a criação de novas parcerias de investigação. A Vice-Diretora Geral afirma que o atual Plano Estratégico de Investigação visa não só consolidar os progressos alcançados pelo Centro de Investigação do ISAL até à data, mas também traçar um caminho ambicioso para o futuro.

Importa referir que o ISAL se encontra a desenvolver parcerias com outras Instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais, em especial com os países de línguas portuguesa, com vista à realização de investigação conjunta e criação de redes, bem como à participação em centros de investigação já existentes e ao acolhimento de conferências e congressos conjuntos.

Com este Plano, o ISAL reafirma o seu compromisso com a excelência académica e com a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, promovendo práticas de investigação que não só atendam às necessidades regionais e globais, mas também contribuam diretamente para o cumprimento da Agenda 2030.