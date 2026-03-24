Paulo Margarido presente no 23.º aniversário da Garouta do Calhau

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, estará presente, em representação do presidente do Governo Regional, na cerimónia comemorativa do 23.º aniversário da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau.

A iniciativa terá lugar no próximo dia 25 de março, pelas 14h00, no Auditório do Centro de Congressos do Hotel VidaMar, no Funchal.

“Esta celebração assinala mais um ano de trabalho, dedicação e compromisso da instituição junto da comunidade, sendo igualmente um momento de encontro entre parceiros institucionais, entidades e todos aqueles que têm contribuído para o percurso da Garouta do Calhau ao longo dos seus 23 anos de atividade”, dá conta a Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude em nota de imprensa.

“A presença da secretária regional sublinha o reconhecimento do Governo Regional pelo papel relevante que a Garouta do Calhau tem desempenhado na área da intervenção social, com respostas inovadoras e de proximidade dirigidas a diferentes públicos, em particular pessoas idosas, famílias e jovens”, lê-se ainda.