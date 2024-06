A secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, realizou no início da tarde de hoje, na Estação Zootécnica da Madeira, no Porto Moniz, uma reunião para ponto de situação da edição deste ano da Feira do Gado, que terá lugar nos dias 12, 13 e 14 de julho. No encontro de trabalho estiveram presentes o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, o diretor de serviços de Pecuária, Daniel Mata, e o responsável pelos serviços de Logística da SRAAPA, Estefânio Silva.

Na parte final da reunião, o presidente da Casa do Povo do Porto Moniz, Henrique Silva, desafiado a contribuir para a revitalização do recinto da Feira do Gado, assumiu a responsabilidade de oferecer a imagem de Santa Maria Madalena para o novo espaço de culto religioso que nascerá no recinto. A estátua de Santa Maria Madalena, padroeira da localidade, ficará na área junto ao posto florestal onde o IFCN fará uma intervenção com a plantação de cerca de 500 plantas da flora endémica, iniciando assim a recuperação daquela área, transformando-a num museu natural das espécies endémicas, para usufruto da população durante todo o ano.

Esta intervenção no espaço constitui, segundo Rafaela Fernandes, uma forma de agradecimento a todos os que estiveram envolvidos no combate aos incêndios e, em particular, à população do concelho do Porto Moniz, que passará a dispor de um espaço público com diversas valências.