A empreitada de requalificação e renovação do Lar de Idosos do Porto Moniz, estabelecimento público, integrado no Instituto de Segurança Social da Madeira, vai ficar mais cara e mais demorada, devido a trabalhos complementares.

O Conselho do Governo em exercício, reunido esta quinta-feira na Quinta Vigia, decidiu deferir a realização dos trabalhos complementares, considerados “necessários e imprescindíveis à execução” da empreitada em causa.

Estes trabalhos a mais representam um custo de valor 97.260,98 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. No total, a obra vai custar 1.095.260,98 euros, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.Haverá, assim, uma prorrogação do prazo da empreitada em 80 dias, que passará para 380 dias.