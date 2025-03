“A cultura do mango tem vindo a registar mais produção e mais rendimento. De acordo com as estimativas da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a produção ultrapassou em 2024 as 780 toneladas, com um rendimento de €781 750,00, o que confirma todo o potencial deste fruto, reconhecido como um dos frutos tropicais por excelência. De sublinhar ainda que, da observação da floração verificada no momento, tudo indica que esta tendência de aumento manter-se-á em 2025”, informa comunicado de imprensa.

Marco Caldeira, diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, acompanhado do diretor de serviços de Desenvolvimento Agronómico, Rui Nunes, visitou a exploração da empresária agrícola Olga Amaral, localizada na freguesia da Calheta.

Durante a visita Marco Caldeira reforçou a importância de se “produzir o que faz falta, indo ao encontro das solicitações dos consumidores e aproveitando as oportunidades para uma agricultura mais competitiva e rentável”, disse o diretor regional.