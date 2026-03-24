Santa Cruz: Feira do Livro realiza-se de 22 a 26 de abril

A 5.ª edição da Feira do Livro de Santa Cruz realiza-se de 22 a 26 de abril.

A promenade dos Reis Magos, na freguesia do Caniço, será uma vez mais o palco desta iniciativa da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz.

A autarquia não avança, para já, com outros elementos para além das datas, deixando no ar algum suspense quanto às novidades para esta edição.