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Santa Cruz: Feira do Livro realiza-se de 22 a 26 de abril

    Santa Cruz: Feira do Livro realiza-se de 22 a 26 de abril
Iolanda Chaves

Jornalista

Cultura
Data de publicação
24 Março 2026
21:08

A 5.ª edição da Feira do Livro de Santa Cruz realiza-se de 22 a 26 de abril.

A promenade dos Reis Magos, na freguesia do Caniço, será uma vez mais o palco desta iniciativa da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz.

A autarquia não avança, para já, com outros elementos para além das datas, deixando no ar algum suspense quanto às novidades para esta edição.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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