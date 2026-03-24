Venezuela: Caracas envia delegação diplomática a Washington para reinício das relações bilaterais

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou hoje que uma delegação de diplomatas vai viajar, no decorrer desta semana, para os Estados Unidos para marcar o reinício das relações bilaterais, retomadas formalmente no início deste mês.
“Esta semana partirá para Washington a delegação de diplomatas que irá assumir o início desta nova etapa de relações e diálogo diplomático e político entre os nossos governos”, revelou Rodríguez durante um encontro com investidores, transmitido hoje pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Neste contexto, aproveitou para reiterar o pedido ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que cessem as sanções contra a Venezuela.
“Pedimos ao Presidente Trump, para os investidores, não apenas para a Venezuela, que não haja sanções contra a Venezuela, contra a sua economia”, sublinhou.
A 05 de março, a Venezuela e os Estados Unidos acordaram formalmente em restabelecer as relações diplomáticas, interrompidas desde o início de 2019, o que representa um novo passo no quadro de cooperação, após a administração norte-americana liderada por Trump ter capturado o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, a 03 de janeiro, durante uma operação militar em Caracas.
A audiência do julgamento do líder venezuelano deposto, atualmente detido numa prisão federal em Nova Iorque, está prevista para 26 de março.
Maduro é acusado de quatro crimes: três de conspiração para cometer narcoterrorismo, importar cocaína e possuir metralhadoras e artefactos destrutivos, e um quarto crime de posse dessas armas.
Cilia Flores é acusada de outros quatro crimes relacionados: dois de conspiração para importar cocaína, um de conspiração para posse de armas e outro de posse de armas.
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