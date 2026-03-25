80 enfermeiros rejeitam responsabilidade

Há mais oito dezenas de profissionais de saúde, apenas na área da enfermagem, que apresentaram pedidos de escusa de responsabilidade, destaca o JM na manchete desta quarta-feira.

A decisão surge na sequência de novos constrangimentos com falta de macas e de espaço para mais de 70 doentes que aguardam nos corredores.

‘Assembleia quer travar mortes de motociclistas’ é outro destaque. O Parlamento emitiu duas recomendações ao Governo Regional a pedir o reforço da segurança rodoviária, com maior proteção para os veículos de duas rodas. Saiba mais nesta edição.

Continuava ontem a monte o homem suspeito de ter assassinado a mãe, em Água de Pena, Machico. O JM esteve no local do crime e falou com vizinhos e familiares.

As Casas do Povo têm novas regras para beneficiarem de apoios. Têm de valorizar os agricultores e nos eventos só podem contratar artistas regionais.

Psicólogos ouvidos pelo Jornal falam dos limites da Inteligência Artificial no que à saúde diz respeito. Recurso a plataformas para interpretar sintomas não substitui a avaliação clínica, avisam.

Estas são as chamadas, há mais para ler nesta edição. Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Votos de um excelente dia!