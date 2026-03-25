80 enfermeiros rejeitam responsabilidade

Há mais oito dezenas de profissionais de saúde, apenas na área da enfermagem, que apresentaram pedidos de escusa de responsabilidade, destaca o JM na manchete desta quarta-feira.
A decisão surge na sequência de novos constrangimentos com falta de macas e de espaço para mais de 70 doentes que aguardam nos corredores.
‘Assembleia quer travar mortes de motociclistas’ é outro destaque. O Parlamento emitiu duas recomendações ao Governo Regional a pedir o reforço da segurança rodoviária, com maior proteção para os veículos de duas rodas. Saiba mais nesta edição.
Continuava ontem a monte o homem suspeito de ter assassinado a mãe, em Água de Pena, Machico. O JM esteve no local do crime e falou com vizinhos e familiares.
As Casas do Povo têm novas regras para beneficiarem de apoios. Têm de valorizar os agricultores e nos eventos só podem contratar artistas regionais.
Psicólogos ouvidos pelo Jornal falam dos limites da Inteligência Artificial no que à saúde diz respeito. Recurso a plataformas para interpretar sintomas não substitui a avaliação clínica, avisam.
Estas são as chamadas, há mais para ler nesta edição. Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Votos de um excelente dia!
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Recentemente, temos sido fustigados por tempestades atrás de tempestades. Famílias veem os seus bens destruídos. O aeroporto fecha vezes demais. A Natureza,...
O envelhecimento da população tem consequências sociais, políticas e económicas de grande alcance para as sociedades. Este facto chamou a atenção da Organização...
A origem do homem está intimamente ligada a buracos, desculpem a forma brejeira, mas peço ao leitor que continue comigo. Saímos de um buraco, passamos...
Angustiado pelo actual estado de guerra política nacional, que destrói edifícios lógicos e de bom-senso com bombardeamentos de sentimentalismos bacocos...
Refleti bastante sobre este texto: se o escrevia ou se mantinha esta reflexão guardada para mim. Não pretendo fazer qualquer tipo de apreciação política...
Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...
Há notícias que nos obrigam a uma paragem súbita. Não pela sua complexidade, mas pela sua simplicidade brutal. Refiro-me aos títulos que, recentemente,...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
Entre Setembro de 1814 e Junho de 1815, as potências que tinham derrotado Napoleão – a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra – às quais se juntaria...
Teve dúvidas, teve anseios e muitos medos....
Lembra-se daquele colega que chegava sempre atrasado às aulas? Falhava sistematicamente o horário de entrada, apresentando depois explicações inventivas...
Nos últimos anos, o setor da estética automóvel tem registado um crescimento significativo de tecnologias dedicadas à proteção da pintura. Entre elas, uma das soluções mais difundidas...
A Juventude Popular da Madeira, juventude partidária do CDS-PP Madeira, marcou presença na Feira do Livro do Funchal para deixar uma mensagem política...
O deputado do Chega, Francisco Gomes, exigiu ao governo da República que proceda de imediato, através do IFAP, ao pagamento dos apoios POSEI das pescas...
O Ministério Público de Faro acusou formalmente um homem de 28 anos, que se encontra em prisão preventiva, por vários crimes de pornografia de menores...
O Hospital da Luz Clínica da Carreira celebra, hoje, o seu segundo aniversário, assinalando uma etapa marcada pela consolidação da sua presença na Região...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude visitou, esta quarta-feira, o projeto ‘Gestos Verdes – Pomar Biológico / Pomar Pedagógico Acessível’,...
A Comissão Europeia apresentou hoje uma estratégia para a gestão do risco de fogos florestais, para ajudar os Estados-membros na prevenção, resposta e...
A Missão Continente e a Fundação Galp assinalaram, na sede do Banco Alimentar Contra a Fome, a entrega do cheque representativo do valor angariado através...
O Porto do Funchal está a movimentar esta quarta-feira 6.764 pessoas, entre as quais 4.736 passageiros e 2.028 tripulantes, chegadas a bordo de três navios...
O município do Funchal alia-se à iniciativa global da Hora do Planeta, promovida pela organização WWF, este sábado, entre as 20h20 e as 21h30.
Neste sentido,...
Na sessão de hoje da Assembleia, durante o debate mensal sobre Economia, o deputado do PSD Jaime Filipe Ramos acusou a oposição de não valorizar os dados...