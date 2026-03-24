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Derrocada encerra estrada em São Vicente

    Derrocada encerra estrada em São Vicente
    Derrocada encerra estrada em São Vicente
Iolanda Chaves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
24 Março 2026
19:17

Uma derrocada encerrou hoje a Estrada João Abel de Freitas, em São Vicente.

A informação foi avançada pela autarquia, na página oficial do Facebook.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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