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PTP diz que acreditar nos estudos do Governo sobre o golfe é como “acreditar no Pai Natal”

    PTP diz que acreditar nos estudos do Governo sobre o golfe é como “acreditar no Pai Natal”
    Raquel Coelho afirma que “dados não têm credibilidade e servem apenas para sustentar a decisão de avançar com o investimento público”. Joana Sousa
Redacção

Região
Data de publicação
24 Março 2026
19:22

O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou hoje os estudos de impacto económico divulgados pelo Governo Regional da Madeira sobre o futuro campo de golfe do Faial, em Santana, afirmando que acreditar nos números apresentados “é a mesma coisa que acreditar no Pai Natal”.

Em causa estão avaliações que apontam para um retorno anual de cerca de 10 milhões de euros, baseadas em estudos encomendados pelo próprio executivo, tal como dá conta a edição impressa de hoje do JM.

Para o PTP, estes “dados não têm credibilidade e servem apenas para sustentar a decisão de avançar com o investimento público”.

“O Governo descobriu subitamente uma paixão pelo golfe — e, como por magia, todos os estudos agora garantem milhões de retorno. É conveniente”, ironiza Raquel Coelho.

O PTP recorda ainda o “histórico da Região no que diz respeito à fiabilidade da informação financeira e estatística, nomeadamente o caso da ocultação da dívida da Madeira, que motivou críticas e pedidos de sanção por parte de entidades europeias, devido à adulteração de dados”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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