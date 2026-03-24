PTP diz que acreditar nos estudos do Governo sobre o golfe é como “acreditar no Pai Natal”

O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou hoje os estudos de impacto económico divulgados pelo Governo Regional da Madeira sobre o futuro campo de golfe do Faial, em Santana, afirmando que acreditar nos números apresentados “é a mesma coisa que acreditar no Pai Natal”.

Em causa estão avaliações que apontam para um retorno anual de cerca de 10 milhões de euros, baseadas em estudos encomendados pelo próprio executivo, tal como dá conta a edição impressa de hoje do JM.

Para o PTP, estes “dados não têm credibilidade e servem apenas para sustentar a decisão de avançar com o investimento público”.

“O Governo descobriu subitamente uma paixão pelo golfe — e, como por magia, todos os estudos agora garantem milhões de retorno. É conveniente”, ironiza Raquel Coelho.

O PTP recorda ainda o “histórico da Região no que diz respeito à fiabilidade da informação financeira e estatística, nomeadamente o caso da ocultação da dívida da Madeira, que motivou críticas e pedidos de sanção por parte de entidades europeias, devido à adulteração de dados”.